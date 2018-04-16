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NASA запускает спутник для поиска экзопланет

NASA запускает спутник для поиска экзопланет

NASA планирует запустить новый спутник под названием TESS. Ему уже назначена роль “охотника за планетами” — TESS займется поиском планет, вращающихся вокруг ближайших к Солнцу звезд. Найденные планеты станут приоритетными целями для телескопов, чьей задачей будет поиск на этих планетах каких-либо признаков жизни. Об этом сообщает Engadget.

Запустить спутник планируется 16 апреля.

По итогам двухлетней миссии, которая может быть продлена, TESS изучит 200 тыс. звезд во вселенной в поисках экзопланет. Данный спутник будет продолжать миссию аппарата Kepler, который изучает Млечный Путь в течение девяти лет. За указанный период он обнаружил 2,3 тыс. экзопланет, еще 245 — вероятных планет, данные о которых пока изучаются. Так, 30 из обнаруженных планет находятся в “жилой зоне” — достаточно близко к звезде, чтобы на поверхности космического тела существовала вода.

TESS продолжит миссию Kepler, однако будет не искать новые экзопланеты, а изучать ранее найденные.

За девять лет, которые Kepler провел в космосе, появились новые оптические технологии. К примеру, дальность зрения устройств в TESS будет в 400 раз больше, чем у Kepler.

Ранее в космическом агентстве США обратились ко всем жителям Земли, наблюдающим за облаками и делающим их снимки, с просьбой поделиться такими изображениями. Отмечается, что данные изображения необходимы NASA для проверки данных шести приборов для наблюдения за Землей, установленных на разных спутниках.

По материалам Дело
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