Межбанк: доллар понизился на дефиците гривны

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и заметное «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять обвалившиеся по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 59 729,6 млн. грн. к отметке 46 396,0 млн. грн., формируя «теоретические» риски для доллара на торгах межбанка.

Реализуя ожидания относительно рисков для доллара, довольно рано (около 10.11 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 26,06/26,10 UAH/USD.

Спустя 14 минут, на 10.24 цены безналичного «американца» на межбанке консолидировались на цифре 26,05/26,10 UAH/USD, увеличив спред.

По состоянию на 10.50 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, сузили спред до 26,07/26,09 UAH/USD. На моменте ситуативное равновесие покупок и продаж.

Около 11.07 на межбанковской валютной сессии практически без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,06/26,09 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,1300/ 26,1600

евро – 32,2078/ 32,2432

российский рубль – 0,4198 / 0,4205

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2358/ 1,2359

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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