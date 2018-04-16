Банк Тигипко отстранили от торговли госбумагами

Министерство финансов решило расторгнуть договор с Универсал Банком за повторное невыполнение взятых на себя обязательств.

В Минфине сообщили, что по итогам конкурса принято решение включить Альфа-Банк, банк “Пивденный” и Кредобанк в число первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.

“Сообщить ПАО “Укрсиббанк” о возможности расторжения договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг за невыполнение взятых на себя обязательств”, – заявили в министерстве.

Минфин отметил, что с 14 мая утратят силу нынешние редакции договоров о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг, в связи с чем первичным дилерам необходимо их переподписать с министерством.

Первичными дилерами на рынке государственных ценных бумаг являются ОТП Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Ситибанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Укрсоцбанк, Укрэксимбанк и Приватбанк.