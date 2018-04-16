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У НБУ есть проблемы с прогнозированием инфляции — Данилишин

У НБУ есть проблемы с прогнозированием инфляции — Данилишин

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин поставил под сомнение достоверность прогнозов инфляции регулятора. Об этом он написал в своей статье для DT.UA.

“С прогнозами инфляции в НБУ дело обстоит не лучшим образом. Правда, и в практике мировых Центробанков ошибочные прогнозы относительно ценовой динамики встречаются примерно с той же частотой, что и удачные”, – заявляет Данилишин.

“Если рассмотреть страны, экономики которых относятся к малым открытым экономикам (Украина — в их числе), то по состоянию на середину прошлого года в 40% из них не достигнуты объявленные инфляционные цели”, подчеркнул председатель Совета НБУ.

По его словам, в украинских условиях инфляция чаще всего возникает из-за несогласованности действий органов государственного управления.

“Достоверность прогнозов в наших условиях априори находится под вопросом (впрочем, есть некоторые сомнения в прогностических способностях соответствующих специалистов НБУ). Поэтому они не всегда могут служить качественной базой для принятия решений”, – отмечает глава Совета НБУ.

“Очень важно не забыть про главные наши стратегические цели – рост экономики, снижение уровня безработицы и повышение доходов населения. Сама по себе стабилизация инфляции на низком уровне вовсе не гарантирует достижения этих целей. Тем более что используемый сейчас для этого инструмент НБУ – повышение учетной ставки приводит к удорожанию кредитов”, – подытожил он.

Как сообщалось, индекс потребительских цен в Украине в январе-феврале 2018 года составил 102,4%.

По данным НБУ, в феврале 2018 года потребительская инфляция незначительно замедлилась в годовом измерении до 14,0% с 14,1% в январе, а в месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 0,9%.

Напомним, бизнес ожидает инфляцию на уровне 10,4% и курс гривны – 29,3 за доллар в 2018 году.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курсе гривны 29,3 гривны за доллар в 2018 году.

По материалам Зеркало Недели
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