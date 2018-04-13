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Рейтинг богатейших украинцев по итогам 2017 года

Рейтинг богатейших украинцев по итогам 2017 года

Рейтинг богатейших по итогам 2017 года в очередной раз возглавил Ринат Ахметов, являющийся мощным игроком в отраслях металлургии, ТЭК, финансов, нефтегазового сектора и медиарынка. По сравнению с прошлым годом его состояние увеличилось на треть и составило $3,1 млрд.

Неизменными остались места и трех последующих участников рейтинга. Второе, третье и четвертое место занимают: совладельцы группы “Приват” Игорь Коломойский ($1,6 млрд) и Геннадий Боголюбов ($1,5 млрд), владелец EastOne Виктор Пинчук ($1,4 млрд) соответственно. Замыкает пятерку Константин Жеваго с состоянием в $1 млрд, поднявшийся на 3 ступени в рейтинге.

Если говорить о портрете среднестатистического украинского мультимиллионера, то ему 54 года, он женат и владеет состоянием в размере 259 миллионов долларов.

Отметим, самому молодому участнику рейтинга с состоянием в $120 млн Максиму Микитасю (№59) 37 лет, в то время как самым старшим стал Вячеслав Богуслаев (№21), который укрепил свои позиции в рейтинге и состояние до $327 млн.

Рейтинг учитывает не только украинских граждан, но и экспатов, заработавших основной капитал в Украине. При расчете учитывались основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям. Также учитывался кэш, полученный от продажи бизнеса за последние восемь лет.

По материалам Фокус
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