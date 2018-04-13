Hyperloop Transportation начала строить во Франции тестовую установку

Hyperloop Transportation Technologies (HTT) начала строительство во Франции тестовой установки для грузопассажирских перевозок и планирует запустить ее в этом году. Об этом сообщает издание Engadget.

В Тулузу прибыла первая партия труб для системы грузопассажирских перевозок. “Внутренний диаметр труб составляет 4 м; таким образом, система оптимизирована как для транспортировки пассажирских капсул, так и грузовых контейнеров”, — уточнили в компании.

В рамках первой фазы проекта планируется построить участок магистрали длиной в 320 м и начать его эксплуатацию в этом году. Предполагается, что этот короткий маршрут будет готов к тестированию уже в этом году. После завершения первого испытательного отрезка Hyperloop Transportation Technologies планирует приступить к созданию более длительного тестового участка транспортной системы, длина которого составит уже около 1 км. Этот участок будет размещен на пилонах на высоте 5,8 м. Работы над этим треком должны завершиться в 2019 году, после чего планируется приступить к его тестированию.

Планируется первая полностью функциональная пассажирская капсула, создание которой на данный момент ведется испанской компанией Carbures. Капсула должна поступить на тестовую площадку летом этого года.

Капсула позволит разместить от 28 до 40 пассажиров и сможет развивать скорость до 1220 км/ч, преодолевая звуковой барьер. Предполагается, что капсула будет показана публике накануне, в процессе или сразу после первой поездки.

Предполагается, что первый — более короткий — тестовый участок будет использоваться, в основном для аэродинамических, воздушных и других рутинных испытаний. Это обусловлено его небольшой длиной. Второй участок, вероятно, позволит продемонстрировать возможности системы и установить рекорд скорости для транспортной системы Hyperloop. Например, компания Hyperloop One смогла разогнать свою капсулу до скорости 386 км/ч, но на более коротком тестовом треке длиной в 500 метров.