Возняк заявил, что искусственный интеллект не вытеснит человека

Сооснователь Apple Стив Возняк прокомментировал развитие технологий искусственного интеллекта.

Возняк убежден, что искусственному интеллекту не удастся вытеснить человека.

“Ключевое слово в понятии “искусственный интеллект” — не интеллект, а искусственный. Интеллект — это не то же самое, что человеческий мозг. Для нас пока загадка, как запрограммирован человеческий мозг и как он принимает решения”, – считает Стив Возняк.

По мнению Возняка, искусственный интеллект будет нуждаться в человеческом вмешательстве, поэтому не стоит волноваться, что впоследствии он вытеснит людей с их рабочих мест.

“ИИ всегда будет нуждаться в человеке. Конечно, по мнению некоторых, искусственный интеллект станет настолько производительным, что люди будут не нужны. Но я не понимаю, как это может быть. Даже если машина сможет общаться как человек (вы только представьте себе, насколько сложно этого достичь), человек всегда будет важнее машины”, – подчеркнул изобретатель.

Стив Возняк полагает, что в перспективе мы сможем создавать такие машины, которые по своей способности будут равны мозгу, а искусственный интеллект сможет бесконечно развиваться.

“Кто-то скажет: технологии — это плохо. Но для чего вообще родился человек? Для того чтобы постигать этот мир и улучшать его. Зачем нам законы Исаака Ньютона или Эйнштейна? Они все пытались изменить мир. Эволюция создает то, что мы называем “креативом”. Так будет всегда, и это хорошо”, – уверен Возняк.