Межбанк: доллар вырос к 26,12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 6,05 коп., на торгах пятницы потерял 13,05 коп., оказавшись на уровне 26,1249 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,00/26,03 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,04/26,06, а спустя 17 минут, сохранив тренд, доллар обосновался на цифре 26,07/26,09 UAH/USD.

К 10.35 котировки СКВ на межбанке под давлением доминировавшего спроса выросли к 26,08/26,10, а спустя 20 минут, на 10.55 Киева цена доллара выросла до 26,10/26,12 UAH/USD.

К этому часу можно было сделать вывод о том, что на рынке наблюдается дефицит предложения СКВ на фоне достаточно «среднего» уровня спроса.

Меж тем, не дождавшись сколь-нибудь значимых оферов доллара от появившихся после 11.00 Киева на межбанке системных игроков, «американец» по состоянию на 11.32 вырос до 26,13/26,15 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 13.20, когда «американец» ограничился расширением спреда до 26,13/26,16 UAH/USD.

Указанные котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими до 15.40 Киева.

На этой цифре (26,13/26,16 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в пятницу, 13-го.

Большинство сделок на межбанке 13 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1249 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,130 / 26,160

евро – 32,233 / 32,268

российский рубль – 0,4247 / 0,4255

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2322 / 1,2322

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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