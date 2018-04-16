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Рынок ПК сокращается 14 кварталов подряд

Рынок ПК сокращается 14 кварталов подряд

Аналитическая компания Gartner представила результаты исследования мирового рынка персональных компьютеров. По данным экспертов, поставки оборудования снижаются уже 14 кварталов кряду.

В январе-марте 2018 года производители выпустили в общей сложности 61,7 млн десктопов и ноутбуков, что на 1,4 % меньше относительно аналогичного периода 2017-го. Рынок демонстрирует неуклонный спад со второй четверти 2012 года.

По итогам первых трёх месяцев нынешнего года отгрузки ПК в Азиатско-Тихоокеанском регионе и США сократились на 3,9 % и 2,9 % соответственно, тогда как в других регионах имел место небольшой рост, которого, правда, не хватило для восстановления глобального рынка.

По словам аналитика Gartner Микако Китагавы (Mikako Kitagawa), остатки нераспроданных в четвёртом квартале компьютеров перешли на стартовую четверть 2018 года. При этом производители опасались переизбытка товара в преддверии выхода во второй четверти новых моделей ПК на базе процессоров Intel восьмого поколения, отметил эксперт.

Лидерами мирового компьютерного рынка остаются HP Inc., Lenovo и Dell, на долю которых пришлось почти 57 % поставок оборудования в январе–марте против 54,5 % годом ранее. Наиболее высокие темпы роста в группе лидеров продемонстрировала Dell (+6,5 %).

По материалам 3dnews.ru
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