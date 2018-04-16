Рынок ПК сокращается 14 кварталов подряд

Аналитическая компания Gartner представила результаты исследования мирового рынка персональных компьютеров. По данным экспертов, поставки оборудования снижаются уже 14 кварталов кряду.

В январе-марте 2018 года производители выпустили в общей сложности 61,7 млн десктопов и ноутбуков, что на 1,4 % меньше относительно аналогичного периода 2017-го. Рынок демонстрирует неуклонный спад со второй четверти 2012 года.

По итогам первых трёх месяцев нынешнего года отгрузки ПК в Азиатско-Тихоокеанском регионе и США сократились на 3,9 % и 2,9 % соответственно, тогда как в других регионах имел место небольшой рост, которого, правда, не хватило для восстановления глобального рынка.

По словам аналитика Gartner Микако Китагавы (Mikako Kitagawa), остатки нераспроданных в четвёртом квартале компьютеров перешли на стартовую четверть 2018 года. При этом производители опасались переизбытка товара в преддверии выхода во второй четверти новых моделей ПК на базе процессоров Intel восьмого поколения, отметил эксперт.

Лидерами мирового компьютерного рынка остаются HP Inc., Lenovo и Dell, на долю которых пришлось почти 57 % поставок оборудования в январе–марте против 54,5 % годом ранее. Наиболее высокие темпы роста в группе лидеров продемонстрировала Dell (+6,5 %).