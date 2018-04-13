Uber намерена стать универсальным транспортным приложением

Американская корпорация Uber-такси намерена расширить свои услуги, чтобы стать универсальным транспортным приложением.

Вместе с услугой проката автомобилей и электровелосипедов такси-гигант хочет разрешить пользователям покупать билеты на автобусы, поезда и паромы.

«Мы хотим выйти за рамки автомобилей. Мы хотим сделать мобильность доступной для всех и везде», – отметил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи.

Известно, что компания уже объявила о сотрудничестве с американской компанией Masabi, которая предоставляет мобильные сервисы для продажи билетов на общественный транспорт.

Также Uber вместе с фирмой Getaround (США) намеренны запустить сервис краткосрочной аренды автомобиля (краткосрочная аренда авто с поминутной или почасовой оплатой) Uber Rent. Там клиенты смогут брать напрокат машины частных владельцев.