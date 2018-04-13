Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 108 0

Uber намерена стать универсальным транспортным приложением

Uber намерена стать универсальным транспортным приложением

Американская корпорация Uber-такси намерена расширить свои услуги, чтобы стать универсальным транспортным приложением.

Вместе с услугой проката автомобилей и электровелосипедов такси-гигант хочет разрешить пользователям покупать билеты на автобусы, поезда и паромы.

«Мы хотим выйти за рамки автомобилей. Мы хотим сделать мобильность доступной для всех и везде», – отметил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи.

Известно, что компания уже объявила о сотрудничестве с американской компанией Masabi, которая предоставляет мобильные сервисы для продажи билетов на общественный транспорт.

Также Uber вместе с фирмой Getaround (США) намеренны запустить сервис краткосрочной аренды автомобиля (краткосрочная аренда авто с поминутной или почасовой оплатой) Uber Rent. Там клиенты смогут брать напрокат машины частных владельцев.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018