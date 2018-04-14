В Латвии устанавливают электронные дорожные знаки

До осени этого года на шоссе Via Baltica в Латвии установят современное электронное дорожное оборудование.

В рамках проекта SMART E67 появятся 13 видоизменяющихся информационных дорожных знаков, а также будут модернизированы 10 уже имеющихся светофоров, чтобы цвета переключались соответственно реальной дорожной ситуации.

Об этом cообщает The Baltic Course со ссылкой на LETA.

Представитель Latviijas valsts celi (LVC) также сообщил, что будут установлены четыре новые погодные станции и модернизированы восемь уже существующих. Кроме того, созданы решения по видеонаблюдению и предотвращению аварий в двух транспортных узлах.

Упомянутые работы проведет Fima Group. Сумма договора составила 954,7 тыс. евро с НДС.

ITS-объекты установят и модернизируют на Баускском и Айнажском шоссе, а также на Рижской окружной дороге, которая является маршрутом международного значения Е67 или Via Baltica.

Электронные дорожные знаки не будут на белом фоне, на них будет изображаться различная информация, в частности, в случае обледенения знаки проинформируют о скользой дороге, а в другое время будут сообщать о сильном боковом ветре или изменениях максимальной скорости. Действие электронных знаков на дороге приравнивается к обычным знакам.

Новые ITS-элементы планируется установить на Via Baltica как в Латвии, так и в Эстонии на участке Таллинн-Рига-Бауска-литовская граница. Общие расходы проекта составляют 2,5 млн евро, из которых 85% – софинансирование ERAF. Доступное Латвии финансирование – 1,4 млн евро, из которых 1,2 млн евро – софинансирование ERAF.