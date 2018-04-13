Airbus представил беспилотник для инспектирования самолетов в ангарах

Airbus планирует выпустить усовершенствованный беспилотный летательный аппарат для осмотра воздушных судов (ВС) в ангарах технического обслуживания.

Использование беспилотников позволит сократить время, затрачиваемое на типовые инспекции ВС, которые зачастую выполняются визуально.

Ожидается, что время на проведение инспекций сократится с одного дня до трех часов, сообщил авиастроитель.

Беспилотник уже был продемонстрирован представителям нескольких авиакомпаний, которые выразили заинтересованность в новом продукте. Как сообщают в Airbus, дроны станут доступны для авиапредприятий в четвертом квартале этого года. Сейчас ожидается завершение сертификации разработки в Европейском агентстве по безопасности авиаперевозок (EASA).

Беспилотники от Airbus будут оснащаться интегрированной видеокамерой, датчиком обнаружения препятствий, программным обеспечением для планирования полета и программой инспекционного анализа. Последняя идеально подходит для проведения осмотра верхней части фюзеляжа воздушного судна. Обычно, чтобы провести инспекцию этой области, приходиться использовать специальную платформу.

Разработкой беспилотного летательного аппарата Airbus занимался совместно со своей дочерней фирмой Testia, которая специализируется на испытаниях в области неразрушающего контроля. Новый беспилотник является частью проекта “Ангар будущего” (Hangar of the Future) компании Airbus. Данный проект направлен на разработку более эффективных способов проведения техобслуживания и ремонта ВС, куда входят автоматизация процессов инспектирования ВС и сбора данных, использование переносных устройств и технологий “Интернета вещей”.