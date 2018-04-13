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Нефедов рассказал о "тренде" по закрытию госпредприятий

Нефедов рассказал о "тренде" по закрытию госпредприятий

Около 200 государственных предприятий в год прекращают свою деятельность из-за коррупции и неэффективного управления.

Об этом сказал первый заместитель главы Минэкономразвития Максим Нефедов на брифинге в пятницу.

По словам чиновника, доля государственных предприятий ежегодно сокращается.

«Тренд такой: около 200 государственных предприятий в год прекращают свою работу, в первую очередь из-за коррупции, неэффективного управления и недоинвестирования», – сказал Нефедов.

Он сообщил, что согласно результатам последнего подсчета в Украине «3444 государственных предприятия только под Кабинетом министров, и это не учитывая предприятий Национальной академии наук, Государственного управления делами и др.».

По материалам УКРИНФОРМ
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