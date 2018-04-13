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Apple пригрозила отключением старых программ

Apple пригрозила отключением старых программ

Компания Apple предупреждает пользователей компьютеров под управлением MacOS, что в скором времени старые программы потеряют поддержку и после обновления системы перестанут работать.

Пользователи MacOS 10.13.4 столкнулись с постоянно появляющимися предупреждениями при запуске 32-битных приложений: Apple грозится прекратить поддержку тысяч старых приложений, что приведет к их неработоспособности после очередного обновления операционной системы.

В настоящее время все работает как раньше, тем не менее эксперты прогнозируют, что многие инструменты не получат 64-битные версии и прекратят функционировать. Аналогичная ситуация происходила с портативными устройствами на iOS – там 32-битные приложения перестали запускаться после обновления до iOS 11.

По материалам Комментарии
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