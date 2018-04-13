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Samsung выпустил "смартфон" для "правильных студентов"

Samsung выпустил "смартфон" для "правильных студентов"

Компания Samsung представила на рынке Южной Кореи новую модель Galaxy J2 Pro, которая рассчитана на студентов, пытающихся не отвлекаться на Интернет. Новый аппарат пользуется популярностью у родителей студентов младших курсов и старшеклассников, сообщает AIN.

J2 Pro выглядит как обычный бюджетник: позволяет звонить, писать сообщения и снимать на встроенную камеру. Однако в J2 Pro нет модулей для поддержки 2G или 3G, а также отсутствует возможность подключения к сетям Wi-Fi.

Аппарат обладает 5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением qHD, работает на базе четырехъядерного процессора с тактовой частотой 1.4 GHz, имеет 1,5 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 Гб (расширяется с помощью SD-слота). Он поставляется с одним предустановленным приложением, Diodict 4, которое помогает студентам учить новые слова из корейского и английского языков. Об установленной оперативной системе сведений нет, но вероятнее всего, на борту Android с внешней оболочкой.

Стоимость J2 Pro в Корее — $185, но необычным «смартфоном» можно обзавестись и бесплатно. Samsung запустила для студентов колледжей специальную акцию: они смогут получить полный рефанд средств, если купят J2 Pro в течение июня, а после сдачи экзаменов приобретут любой смартфон компании из топовых серий S или A.

По материалам ain.ua
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