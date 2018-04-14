Биологи поняли назначение мусорной ДНК

Исследователи из Института наук о жизни при Университете Мичигана и Медицинского института Говарда Хьюза определили, как сателлитная ДНК, которая считалась мусорной ДНК, играет важнейшую роль в сборке генома.

Перицентромерная сателлитная ДНК состоит из очень простой и часто повторяющейся последовательности генетического кода. И хотя на ее долю приходится значительная часть нашего генома, сателлитная ДНК не содержит каких-либо конкретных инструкций по созданию каких-либо конкретных белков. Более того, ее повторяющийся характер, как полагали, делает геном менее стабильным и более уязвимым для повреждений или болезней.

До недавних пор ученые считали, что «мусорная», или «эгоистичная», ДНК не играет никакой роли и не служит никакой цели. “Мы не могли просто так смириться с мыслью о том, что это просто геномный мусор”, – говорит Юкико Ямашита, профессор исследований в LSI и ведущий автор исследования.

“Если она нам не нужна и мы не получаем от нее ничего, эволюция бы наверняка от нее избавилась. Но этого не произошло”. Ямашита и ее коллеги решили посмотреть, что произойдет, если эти клетки не будут использовать перицентромерную сателлитную ДНК.

Поскольку она существует в виде длинных повторяющихся последовательностей, ученые не могут просто мутировать или вырезать всю ДНК из генома. Вместо этого они поручили дело белку D1, который связывается с сателлитной ДНК.