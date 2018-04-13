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Межбанк: доллар подняли к 26,10

Межбанк: доллар подняли к 26,10

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,00/26,03 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и некоторое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять повысившиеся по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 178,3 млн грн к отметке 59 729,6 млн грн, увеличивая «теоретические» риски для гривны на торгах межбанка.

Реализуя ожидания относительно рисков для гривны, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,04/26,06 UAH/USD.

Спустя 17 минут, на 10.27 цены безналичного «американца» на межбанке стали еще более высокими: 26,07/26,09 UAH/USD, сохранив спред. Более тревожно при этом выглядела оперативная сводка уже состоявшихся сделок, индицируя средневзвешенный курс на отметке 26,1305 UAH/USD.

По состоянию на 10.40 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, растянули спред до 26,07/26,10 UAH/USD. На моменте сохранение преобладания покупок доллара.

На 10.55 цена доллара, сохранив «бычий» тренд, поднялась на межбанке до 26,10/26,12 UAH/USD. Непосредственные участники торгов констатируют дефицит предложения СКВ.

Около 11.08 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,10/26,12 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,010 / 26,040
евро – 32,057 / 32,091
российский рубль – 0,4223 / 0,4232

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2336 / 1,2337

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
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