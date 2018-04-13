Найдены огромные залежи редких металлов

Япония может вырваться вперед в производстве новых технологий. Редкоземельные элементы (РЗЭ) — критически важные материалы для многих передовых технологий благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам. Они применяются в перспективных областях промышленности, включая гибридный транспорт, перезаряжаемые батареи, ветряные турбины, светодиоды, компактные люминисцентные лампы, панели дисплеев, а также во многих медицинских и военных технологиях. Востребованность РЗЭ, особенно в технологиях возобновляемой энергетики и электроники, привела к росту спроса на них в последние годы.

На этом фоне в 2011 году было опубликовано открытие И. Като, который обнаружил высокую концентрацию РЗЭ в океаническом иле на дне Тихого океана. По Като, концентрация элементов там достигает 2230 ppm. В 2013 году в ходе научно-исследовательской экспедиции на рейсе KR13-02 Японского агентства по морской науке и технике подтвердили богатые залежи РЗЭ в иле около острова Минимитори с концентрацией 2000-5000 ppm.

Добыча РЗЭ из ила имеет ряд преимуществ, подчёркивают японские исследователи. Во-первых, там особенно высокая концентрация тяжёлых РЗЭ (от европия до лютеция). Во-вторых, практически отсутствуют радиоактивные элементы (уран и торий). В-третьих, ил очень легко добывать и перерабатывать. И самое главное — ресурсы ила в океане практически бесконечны.

Сейчас японские исследователи собрали все имеющиеся данные и составили более полную карту залежей РЗЭ в океаническом иле около острова Минимитори. После исследовательских экспедиций KR13-02, MR13-E02 и KR14-02 в указанный район для отбора керна были направлены ещё три экспедиции MR14-E02, MR15-E01 Leg 2 и MR15-02, чтобы уточнить собранные ранее данные и получить новую информацию.

По оценкам учёных, месторождение возле острова Минамитори содержит более 16 млн т РЗЭ. Конкретно на участках, где взяты пробы, залежи редкоземельных элементов оцениваются в 1,2 млн т, но исследователи экстраполировали их на весь регион около острова площадью 2500 км². Это прямоугольная область, ограниченная 21°48′ и 22°15′ северной широты, 153°30 и 154°07′ восточной долготы.

Такие огромные залежи РЗЭ «имеют потенциал поставлять эти металлы на полубесконечной основе для всего мира», сказано в исследовании. Опуская забавную фразу про «полубесконечность», в реальности 16 млн т этих элементов хватит мировой промышленности на много столетий. В частности, иттрия, европия, тербия и диспрозия хватит на 780, 620, 420 и 730 лет, соответственно.

Учёные из Университета Васэда и Токийского университета не только составили карту с содержанием РЗЭ в океаническом иле, но и разработали экономически эффективную технологию добычи ила и выделения из него ценных материалов.