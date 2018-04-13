Аналитики спрогнозировали урожай зерна в 2018 году

Урожай зерновых в текущем году может вырасти до 62 млн тонн по сравнению с 61,3 млн тонн в 2017 году.

Об этом сообщает SuperAgronom.com со ссылкой на аналитика зернового рынка «УкрАгроКонсалт» Марину Сыч.

“В этом году общий валовой сбор урожая будет на уровне 62 млн тонн. На 2017/2018 МГ экспорт составит 41 млн тонн, в следующем маркетинговом году прогнозируем рост экспорта не менее чем на миллион тонн”, – сообщила аналитик.

По ее словам, в этом году наблюдается конкуренция между посевами культур, в связи с тем, что сроки сева ранних и поздних яровых практически сошлись.

При таких условиях ожидается, что посевные площади под ячменем в этом году сократятся, урожай составит около 7,7-7,8 млн тонн, если аграрии успеют выполнить план сева ячменя, урожай может составить 8 млн тонн против 8,3 млн тонн в 2017 году.

Урожай кукурузы прогнозируется на уровне 26 млн тонн, в случае увеличения посевных площадей — 28 млн тонн, против 24,1 млн тонн в 2017 году.

В связи с увеличением посевов пшеницы ожидается, что урожай этой культуры будет на уровне не ниже прошлого года — 26 млн тонн.