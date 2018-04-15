Почему украинцы утроили спрос на электромобили

В I квартале 2018 года в Украину ввезли больше 1,7 тысячи электромобилей. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С чем связаны такие показатели?

Главный фактор роста импорта электромобилей в Украину — отмена НДС, которая действует с 1 января этого года. Это, с одной стороны, упростило процедуру ввоза электрокаров в страну. С другой, удешевило сами электромобили. Считает основатель блога autogeek.com.ua Евгений Муджири.

Особенно, если говорить о премиум-сегменте, где экономия на налоге позволяет к той же Tesla Model X прикупить еще и подержанный Nissan LEAF за те же деньги, что до отмены НДС.

Продажи также выросли. Местами предложение не успевает за спросом и некоторые модели или комплектации приходится заказывать: оставлять предоплату и ждать, пока вам привезут электромобиль из-за границы. Расширяется и ассортимент. К небольшому перечню доступных на рынке электромобилей начали добавляться новые позиции: Chevrolet Bolt, новый Nissan LEAF и даже Tesla Model 3, пусть и в единственном пока экземпляре.

Постепенно «просыпаются» и официальные дилеры: вслед за представленным в прошлом году Hyundai IONIQ на рынок вот-вот выведут электрокроссовер Jaguar i-PACE и хэтчбэк Renault ZOE.

Если говорить об инфраструктуре, то сегодня в Украине действует несколько достаточно крупных сетей электрозаправок, которые активно наращивают свое присутствие в ключевых местах скопления электромобилей.

На днях появится еще один крупный игрок — ДТЭК, который начнет строительство сети быстрых (мощных) зарядных станций. Это придаст еще больший импульс развитию рынка электромобилей, поскольку даже сегодня некоторых потенциальных электромобилеводов сдерживает от покупки автомобиля на электротяге именно нежелание стоять часами на электрозаправках в ожидании, пока батарея зарядится до нужной отметки.

Впрочем, эти страшилки не пугают тех, у кого есть частный дом и доступ к обычной розетке 220 вольт. Как показывает практика, до 80% владельцев электромобилей заряжаются именно от домашней сети ночью, когда у обладателей обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания машина попросту бесполезно простаивает.