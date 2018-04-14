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Качество газа по регионам Украины (инфографика)

Качество газа по регионам Украины (инфографика)

Оператор украинской газотранспортной системы продолжает ежемесячное информирование общественности о качестве газа в регионах Украины.

В Укртрансгазе напоминают, что осуществляют только транспортировку природного газа, входящего в систему магистральных газопроводов, и не имеют технической возможности ухудшать или изменять его качество.

Результаты всех анализов физико-химических показателей за март 2018 года по системе магистральных газопроводов Укртрансгаза:

Информация поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, находящихся в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По материалам Finance.UA
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