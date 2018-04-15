Названы "страны-манипуляторы" курсами валют

Институт международной экономики Петерсона подготовил отчет о манипуляциях курсами национальных валют в мире. Чтобы проанализировать манипуляции с валютами, эксперты Института проследили объемы капитала, которые вливались в чрезмерные покупки активов в иностранной валюте.

Страны квалифицировались как валютные манипуляторы, если они соответствовали следующим критериям:

Превышение профицита текущего счета более 3% ВВП ;

Чистые покупки официальных активов в иностранной валюте на сумму более 2% от ВВП , которые превышают 65% экспорта нефти за вычетом себестоимости;

Запасы валютных резервов и других официальных иностранных активов превысили стоимость трехмесячного импорта;

Валютные резервы и другие официальные активы превышают 100% краткосрочного внешнего долга.

По итогам исследования, в последние годы крупнейшими валютными манипуляторами были Сингапур и Швейцария, со средними ежегодными закупками активов в 2016 и 2017 годах на сумму около $90 млрд и $80 млрд соответственно.

Обстоятельства каждой страны несколько отличаются. Манипулирование в Швейцарии осуществляется полностью центральным банком, поскольку он стремится предотвратить дальнейшее укрепление швейцарского франка и, таким образом, сохранить большой излишек по счету текущих операций.

Манипуляции Сингапура происходят в основном из-за его государственной пенсионной системы, которая собирает высокие налоги с заработной платы у работников и инвестирует их полностью за границей через суверенный фонд благосостояния для возврата будущих пенсионных обязательств.

Гонконг и Макао имеют фиксированные обменные курсы и высокие темпы внутренних сбережений, которые создают излишки по счету текущих операций, которые власти покупают, чтобы предотвратить повышение цен.

Интересно, что самым крупным валютным манипулятором в 2003-2013 годах был Китай. В 2015 и 2016 годах Поднебесная продала крупные иностранные активы, чтобы не обесценить свою валюту, когда частные инвесторы стали чистыми продавцами. Закрытый чистый отток закончился в 2017 году, а Китай сделал незначительные чистые официальные закупки (менее 1% ВВП).