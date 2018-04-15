Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 90 0

Беларусь будет поставлять дизтопливо Украине по Днепру

Беларусь будет поставлять дизтопливо Украине по Днепру

Весной Беларусь начнет поставлять дизтопливо в Украину.

Об этом на конференции «Грузовые перевозки по реке Днепр. Грузопотоки, инфраструктура, инвестиции» заявил представитель «Белорусского морского пароходства» Сергей Зубко.

В виду имеется два нефтеналивных судна грузоподъемностью 750 тонн каждое, которые прибудут в Киев по Днепру из Беларуси.

«В рамках государственной инновационной программы в прошлом году был создан и уже проходит судовые испытания нефтетранспортный комплекс. И уже сейчас ведется активная разработка схемы доставки водным транспортом дизельного топлива производства Мозырского НПЗ в адрес украинских потребителей. Поставки планируется начать уже в мае этого года, и они должны будут осуществляться не разово, а на постоянной основе», – отметил представитель белорусского предприятия.

Также Зубко подчеркнул, что портом выгрузки станет Киев, вначале поставки планируются дважды в месяц с перспективой выхода на 3-3,5 рейса в месяц.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018