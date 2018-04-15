Беларусь будет поставлять дизтопливо Украине по Днепру

Весной Беларусь начнет поставлять дизтопливо в Украину.

Об этом на конференции «Грузовые перевозки по реке Днепр. Грузопотоки, инфраструктура, инвестиции» заявил представитель «Белорусского морского пароходства» Сергей Зубко.

В виду имеется два нефтеналивных судна грузоподъемностью 750 тонн каждое, которые прибудут в Киев по Днепру из Беларуси.

«В рамках государственной инновационной программы в прошлом году был создан и уже проходит судовые испытания нефтетранспортный комплекс. И уже сейчас ведется активная разработка схемы доставки водным транспортом дизельного топлива производства Мозырского НПЗ в адрес украинских потребителей. Поставки планируется начать уже в мае этого года, и они должны будут осуществляться не разово, а на постоянной основе», – отметил представитель белорусского предприятия.

Также Зубко подчеркнул, что портом выгрузки станет Киев, вначале поставки планируются дважды в месяц с перспективой выхода на 3-3,5 рейса в месяц.