Honor готовит безрамочный ноутбук

Бренд Honor на следующей неделе собирается представить свой первый ноутбук. Устройство получит название Magicbook и сможет удивить необычным дизайном.

Интересно, что изначально новость о ноутбуке от Honor была воспринята как шутка, так как первый тизер опубликовали 1 апреля.

Судя по имеющемуся тизеру, Honor Magicbook получит минимальные рамки со всех сторон дисплея. Отметим, ранее у всех «безрамочных» ноутбуков в той или иной мере присутствовала нижняя рамка. Информации о характеристиках и других особенностях новинки пока нет.

Презентация Honor Magicbook пройдёт 19 апреля вместе с флагманским смартфоном Honor 10.