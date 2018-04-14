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«Крипта» и ИИ подняли мартовскую выручку TSMC на 60%

«Крипта» и ИИ подняли мартовскую выручку TSMC на 60%

На днях компания TSMC отчиталась о работе в марте 2018 года. В целом компания ожидала сравнительно скромную выручку, поскольку спрос на процессоры для смартфонов начал снижаться. Результат, как говорится, превзошёл все ожидания.

По сравнению с февралём выручка TSMC подскочила на 60%, установив новый финансовый рекорд компании.

На растущем спросе на чипы для сферы искусственного интеллекта, на графические процессоры и на заказные БИС для добычи криптовалют выручка TSMC в марте составила 103,7 млрд новых тайваньских долларов ($3,55 млрд).

Добавим, выручка компании в марте за год выросла на 20,8 %, что является более ценным показателем, чем последовательный рост.

Например, по сравнению с четвёртым кварталом 2017 года выручка TSMC в первом квартале 2018 года сократилась на 10,6%. Сезонные факторы и снижение спроса на смартфоны предсказуемо замедлили темпы развития компании.

Но по сравнению с первым кварталом 2017 года рост выручки в первом квартале 2018 года составил 6,1%. Новые рынки — ИИ и интерес к криптовалюте — помогли тайваньскому контрактному производителю чипов сгладить негативный эффект от снижения спроса на смартфоны.

Более детальный отчёт о работе TSMC в первом квартале 2018 года можно ожидать 19 апреля в ходе встречи руководства компании с акционерами. Пока же компания с удовлетворением сообщает, что годовой рост выручки в текущем году обещает уложиться в прогноз и попасть в диапазон от 10% до 15%.

По материалам 3dnews.ru
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