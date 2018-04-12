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Apple прекращает поддержку 32-битных программ

Apple прекращает поддержку 32-битных программ

IT-гигант начал кампанию по информированию пользователей о скором прекращении поддержки 32-битных версий программ. Однако точные сроки компания не уточняет.

Компания Apple начала кампанию по информированию пользователей о скором прекращении поддержки 32-битных программ. При этом точные сроки окончания поддержки в компании не озвучили. Об этом говорится на сайте компании.

Представители компании подчеркнули, что согласно современным требованиям, все компьютеры Mac оснащены 64-битными процессорами. Что касается macOS, то она оптимизирована для работы с 64-битными приложениями.

Сообщения начали появляться с сегодняшнего дня. Касаются они, в основном, разработчиков ПО. Ожидается, что после перехода на 64-битное ПО устаревшие приложения работать перестанут.

По материалам Корреспондент.net
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