Apple прекращает поддержку 32-битных программ

IT-гигант начал кампанию по информированию пользователей о скором прекращении поддержки 32-битных версий программ. Однако точные сроки компания не уточняет.

Компания Apple начала кампанию по информированию пользователей о скором прекращении поддержки 32-битных программ. При этом точные сроки окончания поддержки в компании не озвучили. Об этом говорится на сайте компании.

Представители компании подчеркнули, что согласно современным требованиям, все компьютеры Mac оснащены 64-битными процессорами. Что касается macOS, то она оптимизирована для работы с 64-битными приложениями.

Сообщения начали появляться с сегодняшнего дня. Касаются они, в основном, разработчиков ПО. Ожидается, что после перехода на 64-битное ПО устаревшие приложения работать перестанут.