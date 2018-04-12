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Еще одна криптовалютная биржа переезжает на Мальту

Еще одна криптовалютная биржа переезжает на Мальту

Сегодня, 12 апреля, в информационном блоге криптовалютной биржи OKEx появилась заметка, сообщающая пользователям о “переезде” штаб-квартиры платформы на Мальту. К слову, OKEx занимает второе место в мире по ежедневному объему торгов криптовалютами.

Руководители биржи с гордостью рассказали о своей встрече с мальтийским правительством и лидерами регулирования, чтобы глубже вникнуть в их законодательные и нормативные планы. Убедившись, что подход правительства к регулированию их полностью устраивает, было принято решение сделать Мальту базой для дальнейшего роста OKEx.

OKEx — одна из ведущих криптовалютных бирж, дочерняя компания популярной китайской платформы криптовалют OKCoin, была запущена в мае 2017 года с целью предоставления пользователям фьючерсной торговли после закрытия соответствующего раздела на основной площадке. Объём сделок, ежедневно совершаемых на её платформе, составляет около $2 млрд.

По материалам Altcoin.info
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