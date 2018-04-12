Межбанк: доллар вырос к 25,98

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 4,96 коп., на торгах четверга понизился на 6,05 коп., и оказавшись на уровне 25,9864 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,900/25,925 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 25,99/26,02, а спустя 10 минут, несколько замедлив темп повышения и откатившись, доллар обосновался на цифре 25,98/26,00 UAH/USD.

К 10.50 котировки СКВ на межбанке под давлением инициированных экспортерами продаж понизились, составив 25,95/25,98 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 11.47 Киева.

Судя по всему, заметное подорожание доллара на старте торгов было связано с превентивной подготовкой к этим продажам посредством низколиквидного спроса.

Незадолго до полудня, в 11.47 цена доллара вновь приподнялась на локальных покупках СКВ до 25,97/25,99 UAH/USD.

Вскоре, около 12.11 этот рост был продан, и курс доллара на межбанке вернулся к 25,95/25,97 UAH/USD.

Новые покупки около 12.30 подняли «американца» до 25,97/25,00 UAH/USD, а на обеденный перерыв в 12.50 межбанк ушел на фоне заметного отскока долларовых цен: 26,01/26,04 UAH/USD.

Эти котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими до 16.15 Киева, когда единичные продажи понизили курс СКВ до 26,00/26,0 UAH/USD.

На этой цифре (26,00/26,03 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 12 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9864 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,965 / 25,990

евро – 32,110 / 32,141

российский рубль – 0,4163 / 0,4169

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2306 / 1,2307

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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