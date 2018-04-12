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ProZorro впервые проведет тендер на средства Всемирного банка

ProZorro впервые проведет тендер на средства Всемирного банка

В системе ProZorro объявили первый тендер для проектов, которые воплощаются на средства Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

Как отмечается, теперь закупки будут проходить открыто и их ход можно будет проконтролировать с момента объявления тендера до подписания договора с победителем.

«Международные финансовые организации, включая Всемирный банк, выделяют значительные средства на приобретение товаров, услуг и работ в рамках проектов, которые они финансируют в Украине. Некоторые из этих закупок отражаются на портале в разделе «Новости», но через систему ProZorro до сих пор они не проводились», – сообщает пресс-служба.

«С переходом этих закупок в систему вырастет не только прозрачность и возможность контроля, но и конкуренция», – отмечают в МЭРТ.

Кроме этого, преимуществом считается также возможность общения между участниками и заказчиком в режиме онлайн-чата в течение периода уточнений. Сейчас потенциальные участники вынуждены ставить вопрос в письмах-запросах и получать ответ таким же образом. Это затрудняет процесс общения, делает его более затянутым и лишает возможности мониторинга диалога со стороны международной организации.

По материалам Главком
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