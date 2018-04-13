Хозяйства закупили импортных свинок на $0,8 млн

Активность экспорта живых свиней из Украины в Грузию в первом квартале 2018 существенно снизилась, — говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации «Свинари Украины» со ссылкой на данные ГФС и Госстата.

«Так, согласно актуальными данными внешней торговли на протяжении января-марта 2018 г., отечественные свинохозяйства вывезли 0,3 тыс. т живых свиней против 0,65 тыс. т свинины в живом весе за соответствующий период прошлого года. В денежном эквиваленте экспорт сократился почти вдвое и составил 430 тысяч долларов США», — уточнили в объединении.

В то же время импорт живых свиней, наоборот, активизировался. В течение I-го квартала отечественные свинохозяйства потратили на закупку гибридного и чистопородного молодняка $829 тыс. или в 5,7 раз больше чем год назад. «Это свидетельствует об улучшении настроений среди операторов отрасли и их положительную оценку перспектив развития», — прокомментировали тренд в аналитическом отделе АСУ.

В ассоциации отмечают, что такая импортная активность на фоне ослабленной экспортной торговли живыми свиньями увеличило отрицательное значение внешнеторгового сальдо по этой товарной позиции.

«По состоянию на 31-е марта 2018 г. этот показатель составляет минус $399 тыс.», — резюмируется в релизе.

Тем временем, как сообщалось ранее, в предпасхальную неделю закупочные цены на живца свиней в Украине продолжили рост, и если в конце марта-2018 среднерыночный показатель вырос на 3,6%, то по мере приближения к празднику — на 5%, превысив уровень 50 грн/кг.