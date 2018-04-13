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Инженеры НАСА начали собирать марсоход Mars 2020

Инженеры НАСА начали собирать марсоход Mars 2020

Инженеры агентства НАСА начали собирать новый марсоход, который отправится на Марс в 2020 году на ракете-носителе «Атлас-5». Планируется, что сборка будет проходить в течение полутора лет, а старт состоится с мыса Канаверал в июле 2020 года. Об этом пишет издание Space.com.

Сборка марсохода пройдет на Лаборатории реактивного движения (JPL) в Пасадене. Детали для Mars 2020 создаются в различных лабораториях по всему миру — некоторые научные приборы изготавливаются во Франции, Норвегии и Испании. Длина Mars 2020 составит около трех метров без учета механической руки, которая будет брать пробы грунта, ширина — 2,7 метра, высота — 2,2 метра. Вес Mars 2020 составит чуть больше тонны.

Основной задачей Mars 2020 является поиск признаков жизни на Марсе. Устройство будет исследовать геологическое строение Марса, состав атмосферы, произведет оценку природных ресурсов и тех угроз, с которыми могут столкнуться люди во время грядущих экспедиций на эту планету. Также в рамках экспедиции ученые попробуют получить кислород из атмосферы Марса, состав которой в основном приходится на углекислый газ. Помимо этого, марсоход произведет забор грунта и камней для изучения.

В рамках программы по изучению возможности жизни на Марсе российский зонд Trace Gas Orbiter недавно вышел на научную орбиту Марса. В рамках миссии «ЭкзоМарс» зонд должен исследовать возможность существования в прошлом жизни на Марсе. Ученые намерены искать следы метана и других газов в атмосфере Марса, которые выбрасываются живыми бактериями. В случае, если в атмосфере найдут следы пропана или этана, то это будет признаками существования на планете биосферы.

По материалам hightech.fm
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