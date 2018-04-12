Ожидать ли возобновления кредитования бизнеса в 2018 году - мнение эксперта (видео)

2018 год дает возможности для возобновления кредитования бизнеса. Но если говорить о кредитовании в гривне, это будет ставка около 20% годовых.

Об этом в эфире передачи «Фінансовий тиждень» рассказал Андрей Никитин, генеральный директор РА «Стандарт-Рейтинг».

Можем иметь позитивные сдвиги, если кредитуются экспортеры, отмечает Никитин.

«Экспортеры могут получить ставку в валюте начиная с 5%. Кроме того, если говорить о крупном бизнесе, можно иметь кредитование экспортеров по тем условиям, которые предложат экспортно-импортные банки других стран. В частности, США могут кредитовать за 3,8% ставки, японский банк может кредитовать под 0,1% в йенах», – говорит генеральный директор РА «Стандарт-Рейтинг».

По словам эксперта, возобновление кредитования – это двусторонний процесс. Если рассматривать этот вопрос со стороны кредитора (банка), то препятствует возобновлению кредитования недостаточное количество ресурсов. Также существует много неэффективных кредитов. Поэтому у банка значительные риски.

Если рассматривать с позиции заемщика, главное – это высокие ставки, и в частности инфляция.

По прогнозам Никитина, драйвером для возобновления кредитования, кроме повышения спроса на потребительском рынке, может стать столь ожидаемое послабление в области управления МСБ.

«Необходимо уменьшить налоговое давление и контроль от органов. Бизнес должен чувствовать, что ему позволяют развивать свою деятельность», – отмечает генеральный директор РА «Стандарт-Рейтинг».