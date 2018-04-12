Чешский Экспортный Банк продает завод в Киевской области

Чешский Экспортный Банк продает предприятие в селе Кузьминцы Кагарлицкого района Киевской области. Завод по производству керамоблоков оснащен современным оборудованием ведущих мировых производителей, что позволяет применять новейшие технологии изготовления кирпичной продукции. Стартовая цена – 277 млн грн.

Завод выставлен на онлайн-аукцион СЕТАМ. Подача заявок на участие в торгах – до 25 мая 2018 года. Общая площадь строений составляет около 16 тыс. кв. м. Площадь участка составляет 3 га. В состав строений входят помещения, где находятся технологические линии и площадки для размещения технологического оборудования, административно-бытовые помещения, а также площадь для размещения второй очереди завода. К зданию производственного корпуса пристроены административно-бытовые помещения в три этажа.

Производственные мощности подготовительного цеха позволяют обеспечить работу одновременно двух очередей завода и производить до 120 млн керамоблоков в год. Продукцию можно использовать как в высотном, так и в малоэтажном строительстве.