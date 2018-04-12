Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1112 0

Украинцы придумали новый вид заработка на поляках - СМИ

Украинцы придумали новый вид заработка на поляках - СМИ

Украинцы начали заниматься новым видом “бизнеса” – изготавливать водительские права для граждан Польши. Об этом сообщает Укроп.

Сообщается, что для изготовления используются бланки из Крыма и Донецка, проверить законность которых практически не представляется возможным. Такие услуги пользуются у поляков большим спросом, ведь там лишиться прав за неправильную езду очень легко. На просторах Сети обнародовано объявление, в котором указано, что приобрести водительское удостоверение можно без внесения аванса непосредственно во время получения документа. Украинские права полякам предлагают любой категории — А, В, С — с возможностью обмена на польские права через шесть месяцев.

Эксперты обращают внимание на то, что используемые бланки из Крыма и Донбасса должны числиться в базе МВД как утраченны. Стоимость такой услуги составляет от 1000 до 3000 евро.

“Выдавать новые права сложнее, к тому же их можно пробить по базе. Да и вряд ли кто-то захочет ждать за 3000 евро новых прав, если за 1000–2000 евро можно получить крымский вариант”, – отмечает эксперт.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018