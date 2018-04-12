Украинцы придумали новый вид заработка на поляках - СМИ

Украинцы начали заниматься новым видом “бизнеса” – изготавливать водительские права для граждан Польши. Об этом сообщает Укроп.

Сообщается, что для изготовления используются бланки из Крыма и Донецка, проверить законность которых практически не представляется возможным. Такие услуги пользуются у поляков большим спросом, ведь там лишиться прав за неправильную езду очень легко. На просторах Сети обнародовано объявление, в котором указано, что приобрести водительское удостоверение можно без внесения аванса непосредственно во время получения документа. Украинские права полякам предлагают любой категории — А, В, С — с возможностью обмена на польские права через шесть месяцев.

Эксперты обращают внимание на то, что используемые бланки из Крыма и Донбасса должны числиться в базе МВД как утраченны. Стоимость такой услуги составляет от 1000 до 3000 евро.

“Выдавать новые права сложнее, к тому же их можно пробить по базе. Да и вряд ли кто-то захочет ждать за 3000 евро новых прав, если за 1000–2000 евро можно получить крымский вариант”, – отмечает эксперт.