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В Новой Зеландии запретили поиски нефти и газа

В Новой Зеландии запретили поиски нефти и газа

Правительство Новой Зеландии ввело запрет на поиски новых месторождений нефти и газа в океане для борьбы с изменением климата.

Об этом сообщают “Комментарии” со ссылкой на АFР.

«Мы делаем важный шаг для решения проблемы изменения климата и создания чистого, зеленого и устойчивого будущего для Новой Зеландии», – прокомментировала решение правительства премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Отмечается, что оппозиция обвинила правительство в «экономическом вандализме», так как нефтегазовые компании создают тысячи рабочих мест и ежегодно пополняют бюджет страны.

Ардерн подчеркнула, что запрет не затронет уже существующие разрешения на бурение и георазведку, соответственно рабочие места не будут потеряны.

«Мы добиваемся правильного баланса для Новой Зеландии – мы защищаем существующую отрасль и защищаем будущие поколения от изменения климата», – отметила премьер.

По материалам Комментарии
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