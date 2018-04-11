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Audi вывела на тесты спортивный кроссовер SQ3

Audi вывела на тесты спортивный кроссовер SQ3

Инженеры Audi приступили к дорожным испытаниям спортивной версии кроссовера Q3 второго поколения.

Ожидается, что стандартную версию Q3 представят этим летом, а SQ3, вероятно, появится вскоре после этого, сообщает Autocar.

Кроссовер следующего поколения построят на платформе MQB, что позволит сделать автомобиль несколько легче. Машина получит новую решетку радиатора, массивные колесные арки и большие колесные диски.

Audi SQ3 получит 2,5-литровый бензиновый мотор. Мощность агрегата составит примерно 340 л.с. Мотор будет работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или “роботом” с двумя сцеплениями.

Также ожидается появление сверхмощной версии кроссовера под названием RS Q3. Ожидается, что такую модификацию оснастят 2,5-литровым мотором с отдачей 395 л.с.

Среди функций, доступных для нового Q3, будет виртуальный дисплей Audi Cockpit с графикой HD, головным дисплеем, сенсорной информационно-развлекательной системой 9,2 дюйма, беспроводной зарядкой смартфона и полным набором функций подключения, поддерживающих Apple CarPlay и Android Auto для смартфонов.

Источники Audi, участвующие в проектировании нового автомобиля, также подтверждают, что компания работает над электрической версией второго поколения Q3 в рамках планов по соблюдению правил Китая в отношении новых энергоносителей. Переднеприводный Q3 e-tron, задуман, чтобы конкурировать с электрокаром от BMW. Вероятно, его оснастят электродвигателем мощностью 134 л.с. и литий-ионным аккумулятором на 35,8 кВт.

По материалам НВ
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