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Трамп отреагировал на упреки спецпрокурора о $150 тысячах от Пинчука

Трамп отреагировал на упреки спецпрокурора о $150 тысячах от Пинчука

Президент США Дональд Трамп утверждает, что украинский бизнесмен Виктор Пинчук не просил его с помощью видеосвязи выступить на конференции YES в Киеве в 2015 году.

Об этом он написал в Twitter.

“Непутевая New York Times написала ещё одну фальшивую новость. Это политический эксперт Даг Шоен, а не украинский бизнесмен, просил меня произнести короткую речь по телефону (через Skype), (на мероприятии – ред.) которое проводил Даг, в Украине. Я очень положительно относился к Украине – ещё одна негативная новость к (общей – ред.) фейковой российской истории”, – написал Трамп.

Ранее стало известно, что специальный прокурор Роберт Мюллер, который возглавляет расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США, заинтересовался пожертвованием на сумму $150 тыс. от украинского миллиардера Виктора Пинчука в сентябре 2015 года в адрес Фонда Дональда Трампа, сделанном в обмен на 20-минутное видеовыступление Трампа на конференции в Киеве.

По материалам УКРИНФОРМ
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