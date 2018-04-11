Нафтогаз назвал крупнейших должников

Просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед “Нафтогазом” за неделю сократилась на 546 млн грн и составляет около 30,6 млрд гривен.

Об этом сообщает “Нафтогаз Украины”.

“По состоянию на 10 апреля 2018 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет около 30,6 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 546 млн грн (1,8%)”, говорится в сообщении.

В то же время задолженность региональных газопоставляющих предприятий составляет 24,8 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 801 млн грн (3,1%).

Задолженность промышленных предприятий за прошлую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.

Задолженность ПАО Киевэнерго за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошлую неделю уменьшилась на 181 млн грн (4,8%). Суммарная задолженность Киевэнерго составляет 3,555 млрд грн.

Суммарная просроченная задолженность перед НАК “Нафтогаз Украины” предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 26,6 млрд грн, из них за 2018 год — 9,6 млрд грн. За прошлую неделю задолженность уменьшилась на 1,2%.

Суммарная задолженность за газ предприятий, производящих электроэнергию (ТЭЦ), по сравнению с прошлой неделей уменьшилась на 222 млн грн (5,3%) и составляет около 4,001 млрд грн.

Задолженность прямых промышленных потребителей по сравнению с прошлой неделей не изменилась и составляет около 2,803 млрд грн.