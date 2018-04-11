Интерпол объявил в международный розыск руководителей "Трейд Коммодити"

Интерпол объявил в международный розыск директора компании “Трейд Коммодити” Вадима Майко по делу о хищении средств при поставках топлива для нужд Минобороны, сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

Помимо Майко объявлен в розыск и Владимир Гарькавый, представлявший компанию на заседаниях комиссий по пересмотру контрактных цен. Указывается, что Гарькавый также вел переговоры с чиновниками от лица компании, хотя по состоянию на октябрь прошлого года он не числился в штате сотрудников.

“По запросам НАБУ в ноябре 2017 года в учет Генерального секретариата Интерпола были внесены ходатайства о розыске с целью установления местонахождения этих двух граждан”, – отметил Тракало.

Представитель Нацполиции также добавил, что Майко и Гарькавый разыскиваются по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества).

Напомним, что 11 октября 2017 года НАБУ сообщило о разоблачении коррупционной схемы растраты 149 миллионов гривен при закупке топлива для Министерства обороны. В рамках расследования были задержаны заместитель министра обороны Игорь Павловский; директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства Владимир Гулевич; начальник отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борис Малыш; и старший инспектор отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Владимир Шемовнев.

По версии следствия, после заключения договоров на закупку топлива для нужд Минобороны в документы были безосновательно внесены изменения о повышении цены на 16%. Подозреваемым инкриминируют преступление, предусмотренное ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).