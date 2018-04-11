Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе, с прошлой среды, курс доллара к гривне снизился на всех без исключения сегментах валютного рынка на 0,6-1,3%.

Так, с прошлого среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,33 грн до 25,98 грн, или на 1,3%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время снизился с 26,26 грн до 25,95 грн, или на 1,2%.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,00/26,31 до 25,83/26,14.

Таким образом, и покупка, и продажа снизились на 0,6% При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,2%.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, падению курса доллара способствовало его снижение к другим мировым основным валютам. В то же время, обвал на российском валютном и фондовом рынках на гривне никак не отразился.

“Последствия для украинской экономики могли бы возникнуть в случае широкой взаимной торговли с Россией, и если бы в этой торговле активно использовались национальные валюты, гривна и рубль. В этом случае падение рубля к гривне привело бы удорожанию украинских товаров в России и снижению их ценовой конкурентоспособности, и можно было бы ожидать снижения экспорта в Россию с одновременным ростом импорта из нее. Однако в текущих реалиях взаимная торговля Украины с Россией сжимается, действует взаимное торговое эмбарго, а остатки внешнеторговых потоков обслуживаются преимущественно в мировых валютах, как с целью расчетов, так и для установления цены”, – говорит он.

Со слов Иосуба, в такой ситуации колебания курса рубля не должны сказаться на украинской экономике и торговом балансе.

“На ближайшую неделю ожидаю продолжение умеренного снижения курса доллара. Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 25,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,7/26,0 грн”, – прогнозирует эксперт.