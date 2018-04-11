Межбанк: доллар упал к 25,94

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,97 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и резкое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять взлетевшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 44 366,8 млн грн к отметке 58 755,4 млн грн, снова намекая на «теоретические» риски для гривны на торгах межбанка.

Меж тем, довольно рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 25,92/25,96 UAH/USD.

Спустя 24 минуты, на 10.38 стало очевидно стремление рынка доллара на межбанке пролонгировать «медвежий» тренд, несмотря на изрядное увеличение гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ – на указанный час «американец» просел до 25,92/25,95 UAH/USD, немного сузив спред.

На 10.53 цена доллара опустилась на межбанке до 25,91/25,93 UAH/USD, ведомая доминированием предложения.

Около 11.08 на межбанковской валютной сессии появились признаки торможения коррекции цен «американца» на отметке 25,91/25,93 UAH/USD. Мы не исключаем анонимного вмешательства регулятора в торги посредством платформы Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,940 / 25,970

евро – 32,087 / 32,122

российский рубль – 0,411 / 0,412

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2368 / 1,2369

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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