CRM-системы стали крупнейшим сегментом рынка ПО в 2017 году

Исследование, проведённое аналитиками компании Gartner, говорит о том, что системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) стали крупнейшим сегментом мирового рынка программного обеспечения (ПО) в прошлом году.

CRM — это прикладной софт, предназначенный для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.

Итак, сообщается, что в 2017 году выручка от реализации систем CRM достигла $39,5 млрд. В результате такое программное обеспечение по объёму продаж опередило системы управления базами данных (DBMS), которые принесли $36,8 млрд дохода.

Эксперты Gartner полагают, что в текущем году спрос на CRM-решения продолжит расти. Увеличение выручки прогнозируется на уровне 16%. Таким образом, объём этого сегмента в денежном выражении может достичь $45,8 млрд.

Отметим, что сейчас системы CRM распространяются в том числе по модели SaaS (программное обеспечение как услуга), то есть через облачные платформы. Основное преимущество модели SaaS для потребителя состоит в отсутствии затрат, связанных с установкой, обновлением и поддержкой работоспособности оборудования и развёрнутого софта.