Ikea выпустила свои первые Bluetooth-колонки

Пока все ждут чего-то грандиозного от партнёрства Sonos и Ikea, последняя запустила в продажу свои собственные Bluetooth-колонки. Они называются Eneby и доступны в двух размерах: 20,3 × 20,3 и 30,5 × 30,5 см.

Покупатели могут выбирать колонки из нескольких цветовых вариантов: с пластиком чёрного или белого цвета и чёрной или серой тканью из полиэстера. Меньшее устройство позиционируется как портативное, поскольку оснащено ручкой. Есть возможность докупить набор батарей: с ними колонка сможет работать без подключения к сети электропитания до 10 часов.

Динамики имеют функцию автоматического выключения с целью экономии энергии в случае простоя. Подключить источник звука к колонке можно не только по Bluetooth, но и по 3,5-миллиметровому AUX-кабелю. К каждой из колонок есть возможность подсоединить до восьми Bluetooth-устройств. Характеристики звучания Ikea не предоставила, но устройства оснащены отдельными высоко- и низкочастотными динамиками.

Eneby можно ставить на горизонтальные поверхности и вешать на стены — подставка продаётся отдельно за $10. Меньшая модель устройства обойдётся в $49, большая — в $89. Набор батарей продаётся за $20.

Как и большинство других товаров от Ikea, колонки требуют сборки — правда, минимальной. Речь по большей части о прикреплении ручки к меньшей модели. На данный момент устройства нельзя купить на сайте компании, зато они доступны в большинстве магазинов — но только в США и Великобритании.