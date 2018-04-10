Межбанк: доллар понизили до 25,97

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 3,95 коп., на торгах вторника укрепился на 5,15 коп., и оказавшись на уровне 25,9755 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,985/26,020 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, понизившись до 25,95/25,99, а спустя 50 минут, немного восстановился, приподнявшись к 25,96/25,99 UAH/USD.

Эти уровни оставались действующими до 11.58 Киева, когда безналичная пара доллар-гривня инициировала «ползучее» снижение, «для начала» оказавшись в указанный час на отметке 25,95/25,98 UAH/USD.

К 12.28 доллар откатился к 25,95/25,97 UAH/USD. На этих же цифрах межбанк и игроки ушли на обеденный перерыв, а доллар не покидал этот уровень до 13.30, сделав в это время еще небольшой шаг вниз: 25,94/25,97 UAH/USD.

Эти котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов.

На этой цифре (25,94/25,97 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.

Большинство сделок на межбанке 10 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0270 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,940 / 25,970

евро – 31,981 / 32,015

российский рубль – 0,411 / 0,412

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2356 / 1,2357

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке