НАПК проверит декларацию Омельченко

Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще трех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы, в том числе депутата Киевсовета Александра Омельченко, со ссылкой на НАПК передает УНН.

Вместе с этим было принято решение о результатах осуществления полной проверки электронной декларации, а также о продлении срока полной проверки деклараций еще 14 человек.

Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:

- Омельченко Александр Александрович, депутат Киевского городского совета, на основании информации, полученной от Национального антикоррупционного бюро Украины, за 2016 (исправлена).

- Оксюта Тарас Григорьевич, судья Соломенского районного суда города Киева, 2015 года (исправлена), а также за 2016 год.

- Минаева Ольга Михайловна, судья Харьковского апелляционного административного суда, по 2016 год.

Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем ​​принятия этих решений. Кроме того, во время заседания были приняты решения в отношении 14 человек о продлении срока полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, на дополнительные 30 календарных дней.