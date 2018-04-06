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BlackBerry подала в суд на Snapchat

BlackBerry подала в суд на Snapchat

В начале марта под удар юристов BlackBerry Limited попала Facebook, оказавшаяся стороной-ответчиком по делу о краже интеллектуальной собственности.

Речь идёт о конкретных функциональных особенностях системы обмена мгновенными сообщениями, реализованных в Instagram и WhatsApp. В схожем преступлении обвиняются владельцы сервиса Snapchat.

Согласно поданному исковому заявлению, Snapchat умышленно нарушила правила лицензирования шести принадлежащих BlackBerry патентов, зарегистрированных в период с 2012 по 2014 год. Среди них оказалась и техническая документация, фигурирующая в судебном разбирательстве между BlackBerry Limited и Facebook.

Уполномоченные на общение с прессой представители BlackBerry утверждают, что Snapchat (как, впрочем, и их коллеги по несчастью из Facebook) незаконно взяли на вооружение уникальные решения для:

- эффективной работы с картографическими сервисами на мобильных устройствах;

- совершенствования интерфейса на мобильных гаджетах;

- продвижения (рекламирования) услуг и продукции в условиях мобильной экосистемы.

Со стороны Snapchat комментировать ситуацию относительно претензий канадской стороны пока не стали.

В BlackBerry Limited отметили, что ситуация с Facebook переросла в судебные тяжбы не внезапно: переговоры по лицензированию интеллектуальной собственности велись в течение нескольких лет, однако все они закончились безрезультатно.

По материалам 3dnews.ru
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