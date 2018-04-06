ФГИУ разработал новые правила оценки госимущества

Фонд государственного имущества (ФГИ) разработал новые правила оценки государственного имущества, как того требует новый закон о приватизации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава фонда Виталий Трубаров.

“Соответствующий проект постановления правительства о внесении изменений в методику отправлен в Кабмин”, – написал он. Как пояснил Трубаров, согласно разработанным правилам, объекты малой приватизации будут выставляться на продажу по балансовой стоимости имущества. Для пакетов акций, которые относятся к малой приватизации, начальная цена будет определяться по их номинальной стоимости.

Что касается крупных объектов, то стоимость объектов большой приватизации, то есть тех, стоимость активов которых превышает 250 млн гривен, будет определять советник. Стоимость пакетов акций, которые являются объектами большой приватизации, однако продаются без привлечения советника, определяется путем проведения стандартизированной оценки.