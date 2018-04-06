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Европарламент готов выделить Украине €1 млрд макрофинансовой помощи

Европарламент готов выделить Украине €1 млрд макрофинансовой помощи

Европейский парламент рассмотрит возможность выделения Украине €1 млрд в рамках макрофинансовой помощи ЕС, но хотел бы видеть прогресс украинского государства, в частности, в борьбе с коррупцией, судебной реформе, принятии Избирательного кодекса.

Об этом сообщила глава делегации комитета Европейского парламента по иностранным делам Лайма Андрикене, находящаяся с визитом в Украине.

“Европейский парламент сейчас будет рассматривать предложение Еврокомиссии о выделении дополнительных EUR1 млрд как части нашей макрофинансовой помощи Украине”, – сказала она на пресс-конференции в Киеве.

По словам евродепутата, наиболее важной сферой, в которой ЕС ожидает прогресса от Украины, является борьба с коррупцией.

Также она подчеркнула необходимость отмены е-декларирования для активистов гражданского общества, достижения прогресса в судебной реформе, принятия Избирательного кодекса.

Ранее сообщалось, что Украине придется выполнять условия даже для первого транша от ЕС.

По материалам УБР
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