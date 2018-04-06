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Dragon Capital покупает 50% акций производителя мяса

Dragon Capital покупает 50% акций производителя мяса

Антимонопольный комитет Украины разрешил инвестиционной компании Dragon Capital через NUF Equity Investments Limited приобрести 50% в UPG Food Holdings Limited (оба Никосия, Кипр), которая владеет крупной компанией по производству мяса индейки.

Согласно сообщению АМКУ, ведомство также предоставило разрешение на согласованные действия компаниями NUF Equity Investments Limited и Dytchi-Invest Limited в виде выполнения условий проекта договора купли-продажи акций, который будет заключен между компаниями по удержанию от конкуренции, сроком на пять лет.

В Dragon Capital пока не комментируют покупку производителя мяса индейки.

UPG Food Holdings Limited, бенефициарами которого являются Юлия и Владимир Дутчак, владеет группой компаний “УПГ-Инвест”, основанной в 2002 году. Занимается выращиванием индейки и производством мяса под ТМ “Сяйвир”. Включает в себя несколько производственных комплексов общей площадью около 60 тыс. кв. м, убойный цех, оборудование для охлаждения и мгновенной заморозки мяса. Мощность производства — 12 тыс. тонн мяса в год.

Напомним, Инвестиционная компания планирует стать собственником финансовой компании “Инвесткэпитал”. Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг 29 марта разрешила купить 100% акций указанной финкомпании. В настоящее время ее конечным бенефициарным собственником является Александр Ублинских (заместитель директора по торговле ценными бумагами в Dragon Capital).

По материалам Дело
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