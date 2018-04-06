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Украина построит базу на Луне

Украина построит базу на Луне

Украинское КБ “Южное” работает над проектом постоянной базы на поверхности Луны. Этот проект будет реализован совместно с Европейским космическим агентством в ближайшие десятилетия, пишет Тokar.

По словам начальника проектного отдела по разработке специальных ракетно-космических систем Геннадия Осинового, проект пройдет пять этапов.

Предварительный этап (2020 – 2030 года) предусматривает картографирование поверхности Луны и разработку тяжелой ракеты-носителя “Криптон”, разгонного и посадочного месячных модулей.

На следующей стадии (2030 – 2032 года) специалисты определят место будущей базы. Именно туда “Криптон” доставит четырех космонавтов и модули для создания самой базы. Предстоит вывод на орбиту космической станции.

Третий этап расширенной конфигурации (2032 – 2042 года) предусматривает доставку и монтаж командного и ремонтного модулей, энергетической установки питания базы и лунохода.

Четвертый этап (2042 – 2062) замкнет создание систем жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории. А в 2062 году украинцы запустят постоянную базу без необходимости постоянного пребывания человека на Луне.

Конструкторы оценивают данный проект как очень сложный и дорогой. Воплотить его можно будет только общими усилиями компаний из многих стран мира. За финансирование проекта должны взяться правительства наиболее развитых стран.

По материалам Вести
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